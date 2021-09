Portugal versoepelt: nachtclubs mogen deuren weer openen

Nachtclubs en discotheken mogen weer bezoekers ontvangen na anderhalf jaar dicht te zijn geweest. Voorwaarde is wel dat de gasten een negatieve test of een bewijs van vaccinatie kunnen overleggen. Voor een verblijf in een hotel vervalt de verplichting om een gezondheidspas te laten zien. Wel moeten de mensen in binnenruimtes een mondkapje blijven dragen. Premier Antonio Costa kondigde de versoepelingen donderdag aan op een persconferentie.

Het aantal coronabesmettingen in Portugal is afgenomen tot minder dan duizend per week. Eind juli telde Portugal wekelijks ruim 3000 coronabesmettingen.

In het Zuid-Europese land is ruim 83 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Daarmee behoort Portugal tot de best scorende landen in de wereld.