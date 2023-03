Opnieuw schoolmeisjes vergiftigd in Iran

Tientallen jonge meisjes zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de provincies Hamadan (westen), Zanjan en West-Azerbeidzjan (noordwesten), Fars (zuiden) en Elboers (noorden), zo melden staatspersagentschappen Tasnim en Mehr. De schoolkinderen hadden last van ademhalingsproblemen, duizeligheid of hoofdpijn. Hun algemene gezondheidstoestand wordt niet als zeer ernstig beschouwd.

De voorbije maanden zijn honderden gevallen van vergiftiging gemeld in tientallen scholen, met name in de stad Qom. De mysterieuze zaak heeft gezorgd voor ongerustheid bij ouders, die er bij de autoriteiten op aangedrongen hebben om in te grijpen.

President Ebrahim Raisi heeft vrijdag de Iraanse ministeries van Binnenlandse Zaken en Inlichtingen gevraagd om „het complot van de vijand te doen mislukken, dat tot doel heeft om angst en wanhoop te zaaien onder de bevolking.”

Een verantwoordelijke van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid had vorige week te kennen gegeven dat „bepaalde individuen” met die daden uit zijn op „een sluiting van alle scholen, en dan in het bijzonder de meisjesscholen.”