Trump gooit tot eind dit jaar de grenzen dicht voor buitenlandse werknemers

De president wil zo banen vrij maken en houden voor Amerikaanse werknemers. De maatregel, die voor een groot deel een verlenging is van in april genomen immigratiebeperkingen, zou ruim een half miljoen arbeidsplaatsen voor Amerikanen behouden, aldus een niet bij naam genoemde functionaris van de Amerikaanse regering. Seizoenarbeiders in de landbouw worden nog wel toegelaten.

Achterban

De maatregel zal goed vallen bij Trumps achterban. Beloftes om de immigratie in te dammen stonden centraal in zijn succesvolle verkiezingscampagne van 2016. Stephen Miller, de architect van het Amerikaanse immigratiebeleid, dringt al jaren aan op een scherpe inperking van het aantal werkvergunningen. Dit omdat die volgens hem de kansen op arbeidsmarkt voor Amerikaanse burgers zou verslechteren. De afgelopen maanden is het volgens Miller vanwege de economische malaise rond het coronavirus nog belangrijker geworden om de kraan dicht te draaien.

Kritiek

In het bedrijfsleven is er echter felle kritiek op de maatregel. Volgens veel werkgevers zal het onmogelijk worden om vacatures te vervullen voor werk dat Amerikanen niet willen of kunnen doen. „Dit is een frontale aanval op de Amerikaanse innovatie en op ons vermogen om van buitenlands talent te profiteren,” stelt Bob Schulte, directeur van FWD.us, een pro-immigratiegroep die gesteund wordt door technologiebedrijven.

Ook Thomas D. Donohue, directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, ziet alleen maar nadelen. „Beperkingen in ons immigratiesysteem zullen investeringen en economische activiteit naar het buitenland duwen, de economische groei vertragen en de banengroei beperken, ” zo stelt hij in de New York Times.

Permanente hervormingen

De tijdelijke maatregelen die nu genomen zijn, vormen volgens regeringsfunctionarissen de opmaat naar permanente hervormingen van het Amerikaanse immigratiesysteem. Nieuwe werkvergunningen zullen als het aan de regering ligt in de toekomst vooral op basis van de hoogte van het salaris worden uitgegeven. Hoe hoger het salaris, hoe groter de kans op een green card. De regering wil zo voorkomen dat Amerikaanse bedrijven grote aantallen modaal betaalde buitenlandse werknemers aantrekken, die Amerikanen van de arbeidsmarkt zouden verdringen.

Dergelijke maatregelen zouden vooral de grote technologiereuzen treffen, die op grote schaal Indiase ict’ers inzetten voor programmeer- en accountancywerk waar ze geen Amerikanen voor kunnen vinden.