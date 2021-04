LIVE | Valse vaccinatie-uitnodiging uit naam van RIVM in omloop

16.30 - Valse vaccinatie-uitnodiging uit naam van RIVM in omloop

Er is momenteel een nepmail in omloop waarin mensen namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden uitgenodigd voor een coronavaccinatie tegen betaling. In het bericht staat dat een aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps, een commercieel coronatestbureau. Het RIVM "benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM is", aldus de organisatie zaterdag.

Het RIVM meldt dat ze in de vaccinatiecampagne helemaal niet samenwerkt met Medicorps. Daarnaast is het ontvangen van een coronavaccin gratis.

Ontvangers van het bericht worden dringend aangeraden niet op de links in de e-mail te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail te verwijderen. Mensen die het bericht hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude via www.fraudehelpdesk.nl.

10.48 - Alarm om derde golf in Duitsland

Het grootste ziekenhuis van Duitsland, het Charité in Berlijn, heeft grote zorgen over het verloop van de derde coronagolf in het land. Het ziekenhuis heeft de afgelopen twee weken fors meer coronapatiënten op zijn ic zien belanden en vreest over te lopen, zegt bestuurslid Martin Kreis.

Aan het begin van dit jaar kon het Charité geen coronapatiënten van buiten Berlijn meer opvangen op zijn ic, omdat die zo goed als vol zat. Het ziekenhuis ziet nu met name een stijging in het aantal ic-patiënten tussen de 30 jaar en 60 jaar oud. Mensen uit die groep zijn meestal nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus.

„Als de aantallen ernstig zieke Covid-19-patiënten die van de tweede golf overtreffen zullen we in een kritieke situatie belanden”, stelt Kreis. Ook waarschuwt hij dat, hoewel de meeste ziekenhuismedewerkers zijn gevaccineerd, veel van hen door de coronacrisis uitgeput zijn en kampen met mentale klachten.

Duitsland heeft het aantal besmettingen met het longvirus de afgelopen weken zien oplopen. In het land zijn inmiddels meer dan 50 miljoen coronatests uitgevoerd en bij bijna drie miljoen mensen is tot dusver het virus gesignaleerd. Het land wijt ruim 78.000 sterfgevallen aan Covid-19. Bondskanselier Angela Merkel en haar regering werken aan een wet waardoor ze zonder inmenging van de deelstaten een hele strenge nationale lockdown kunnen opleggen.

9.01 - Mensen uit 1949, 1950 en 1951 kunnen alvast prikafspraak maken

De volgende groep is aan de beurt voor een coronavaccinatie. Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen vanaf zaterdag alvast online een prikafspraak inplannen. Zij krijgen binnenkort een brief met de uitnodiging thuis. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van Pfizer en BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig vaccinatielocaties van de GGD’en.

De overkoepelende organisatie, GGD GHOR Nederland, roept de mensen op de afspraken zo veel mogelijk online te maken. „Omdat de komende weken steeds meer vaccin beschikbaar komt, wordt het vaccinatietempo verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het maken van de honderdduizenden afspraken per week snel en soepel verlopen, is het maken van online afspraken onontbeerlijk.”

De GGD’en en huisartsen hebben vorige week bijna een half miljoen mensen gevaccineerd. In de loop van mei moeten per week meer dan een miljoen mensen worden gevaccineerd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat in juli iedere volwassene die dat wil in elk geval een eerste prik heeft gehad.

6.45 - 42 zeldzame trombosegevallen na vaccinatie AstraZeneca

Ⓒ AP

In Duitsland zijn tot nog toe 42 gevallen bekend van mensen die na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin bloedstolsels in de hersenen kregen. De medische toezichthouder, het Paul Ehrlich-instituut, heeft dat vrijdag bekendgemaakt. In 23 gevallen was er ook sprake van een laag aantal bloedplaatjes.

In de meeste gevallen ging het om vrouwen tussen de 20 en 63 jaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat het middel van AstraZeneca in Duitsland ook vaker aan vrouwen is toegediend. Acht mensen zijn in Duitsland overleden aan de gevolgen van de zeldzame bijwerking. Het gaat om vijf vrouwen en drie mannen.

Het Paul Ehrlich-instituut meldt dat ook bij drie vrouwen (34-81 jaar) en vier mannen (81-86 jaar) trombose in de hersenen is vastgesteld na vaccinatie met het middel van Pfizer/BioNTech. De combinatie met een verlaging van het aantal bloedplaatjes kwam niet voor.

Duitsland heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin net als Nederland beperkt tot 60-plussers. Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is er waarschijnlijk een verband tussen het vaccin en de zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Enkele tientallen mensen in Europa kregen na toediening van het AstraZeneca-vaccin daarvan last.

6.35 - Halfjaar corona-app: effectief, maar niet door iedereen gebruikt

De app CoronaMelder is zaterdag precies een halfjaar in gebruik en heeft sindsdien duizenden mensen gewaarschuwd dat ze in buurt zijn geweest van iemand met corona, terwijl zij vaak niet in beeld waren bij een GGD. In die zin is de applicatie dus effectief, stelden onderzoekers van de Erasmus Universiteit eerder. Maar lang niet iedereen heeft de applicatie op zijn of haar smartphone geïnstalleerd.

CoronaMelder houdt in de gaten of gebruikers dicht bij andere mensen zijn geweest, zonder hun identiteit prijs te geven. Als zij vervolgens positief worden getest, kunnen ze andere gebruikers van de app waarschuwen als zij langer dan een kwartier in hun buurt waren.

Miljoenen Nederlanders downloadden de app toen deze 10 oktober na een testperiode officieel in gebruik werd genomen. Maar na de beginperiode nam het aantal gebruikers slechts mondjesmaat toe. Volgens de laatste stand van donderdag hebben 4,7 miljoen mensen de app nu in gebruik. Dat komt neer op 27 procent van de bevolking, tegen 26 procent een maand eerder. Nog steeds heeft ongeveer driekwart van de Nederlanders de applicatie dus niet geïnstalleerd. Dat is te zien in alle leeftijdsgroepen, meldde de universiteit van Tilburg eerder.

Desalniettemin is de app effectief, concludeerden onderzoekers van de Erasmus Universiteit eind vorige maand. Bijna zes op de tien mensen die via de app hoorden dat ze in de buurt waren geweest van iemand met corona, waren niet benaderd door de GGD voor bron- en contactonderzoek. Tot nu toe hebben ongeveer 144.000 mensen zo’n melding gekregen. De afgelopen maand gaat het om zo’n 500 tot 800 meldingen per dag. Mensen die zich na zo’n melding laten testen, blijken ook significant vaker besmet te zijn dan de rest van de bevolking.

Na het krijgen van een waarschuwingssignaal geven mensen echter vaak geen gehoor aan het verzoek om zich te laten testen, merken de onderzoekers op. De helft maakt op dezelfde dag nog een afspraak, maar de rest dus niet. Ook de oproep om na een melding van de app thuis te blijven, wordt vaak niet opgevolgd.

6.30 - Toezichthouder VS: geen verband Janssen-vaccin en bloedklachten

De gezondheidsautoriteiten in de Verenigde Staten zien vooralsnog geen duidelijk verband tussen bloedklachten en het coronavaccin van Janssen. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) heeft dat gemeld, nadat vrijdag bekend werd dat iemand is overleden die het middel van Janssen ontving en last kreeg van dezelfde bloedklachten die voorkomen bij het vaccin van AstraZeneca.

In totaal zijn volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nu vier meldingen - waarvan drie uit de Verenigde Staten - bekend van mensen die na toediening van het Janssen-vaccin last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

De Amerikaanse toezichthouder zegt op de hoogte te zijn van „een paar” gevallen in de Verenigde Staten. „Op dit moment hebben we geen causaal verband gevonden met vaccinatie en we zetten ons onderzoek en beoordeling van deze gevallen voort”, aldus de FDA in een verklaring. „Beide aandoeningen kunnen veel verschillende oorzaken hebben.”