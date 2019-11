Kosmische corruptie

In 2016 werd voor het eerst een raket gelanceerd op Kosmodroom Vostochni. Ⓒ Foto EPA

MOSKOU - De modernisering van de Russische ruimtevaartindustrie, één van de weinige sectoren waarin Rusland in de wereld nog altijd een leidende rol heeft, dreigt door massale corruptie in gevaar te komen. De situatie is zo alarmerend dat president Vladimir Poetin onlangs zijn omgeving verordonneerde een einde te maken aan de wanpraktijken bij de bouw van Kosmodroom Vostochni, een lanceerbasis voor raketten in het Verre Oosten van Rusland. „Al honderd keer is de mensen gezegd ’werk transparant’, maar nee! Ze blijven honderden miljoenen stelen.”