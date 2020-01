Aantal misdrijven stijgt weer: zo crimineel is jouw buurt

Van de groep zogeheten 'high impact crimes' steeg het aantal gevallen van bedreiging, straatroof en overvallen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is zoals verwacht een einde gekomen. In 2019 steeg het aantal geregistreerde misdrijven met vier procent naar 800.000. Opvallend is vooral het aantal jonge daders. Ook nam de overlast fors toe.