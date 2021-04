Hoestende Navalny overgeplaatst naar gevangenisziekenhuis

Navalni had eerder op de dag op zijn Instagram-account melding gemaakt van een vervelende hoest en een licht verhoogde temperatuur van 38,1 graden. Volgens hem zijn drie van de vijftien medegedetineerden op zijn gevangenisafdeling naar de medische afdeling gebracht met mogelijk tuberculose. Izvestia meldt op basis van een bron dat in de strafkolonie geen tuberculose heerst in de strafkolonie. Als iemand echt ziek zou worden in de buurt van Navalny, zou volgens hem de hele afdeling in quarantaine worden geplaatst.

De 44-jarige criticus van president Vladimir Poetin had al rug- en beenklachten en klaagde eerder over gebrekkige medische hulp in het strafkamp, gelegen op zo'n 100 kilometer van Moskou. Ook zou hij om het uur worden gewekt en kampen met slaapgebrek. Hij besloot vorige week in hongerstaking te gaan. Volgens zijn team was Navalny al 8 kilo lichter geworden voordat hij aankondigde niet meer te eten.

De Russische gevangenisdienst stelt dat alles volgens de regels verloopt. Alle gevangenen hebben recht op acht uur ononderbroken slaap, maar bewakers kunnen gevangenen 's nachts wel controleren, zei de dienst vorige week. Videobeelden tonen volgens Izevstia aan dat een slapende Navalny met oordopjes en een slaapmasker bij een controle doorslaapt.