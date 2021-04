Zaak Pettense campingmoord moet over

De zaak draait om de dood van de 41-jarige Peter Teschke. Hij werd in juli 1994 doodgestoken op een camping, na een met alcohol doordrenkte avond. Verdachte Frank V., eveneens een Duitser, bekende aanvankelijk. Vervolgens herriep hij die bekentenis. De rechtbank sprak V. in eerste instantie vrij, maar in hoger beroep kreeg hij alsnog vijf jaar. Die straf heeft hij grotendeels uitgezeten.

Een rechtspsycholoog concludeerde dat de bekentenis mogelijk vals is. Volgens de Hoge Raad is door deze nieuwe aanwijzing voldoende twijfel ontstaan over het bewijsmateriaal dat vooral gestoeld is op de bekentenissen van V.

De Hoge Raad beschouwt het rapport van de rechtspsycholoog als een zogeheten novum - een nieuw gegeven dat de veroordelende rechter tot een ander oordeel had kunnen brengen. Een novum is noodzakelijk voor een geslaagd herzieningsverzoek.

De politie verdacht aanvankelijk iemand anders, maar kwam uiteindelijk uit bij V., die in gezelschap had verklaard dat hij had gedroomd dat hij de stiefvader van zijn vrouw had gestoken. In politieverhoren erna verklaarde V. dat hij vermoedelijk met een mes op het slachtoffer was gevallen en dat hij het gedaan had. In de verhoren daarna werden zijn bekennende verklaringen steeds gedetailleerder. Vanaf 21 juli 1994 is hij het delict gaan ontkennen.

In 2020, 25 jaar na zijn veroordeling door het hof, is door de advocaten van V. een herzieningsverzoek ingediend. Aanleiding was een onderzoek naar zijn bekentenissen. De advocaten voerden ook nog een getuige op in Duitsland die van een inmiddels overleden man had gehoord dat hij iemand in Nederland om het leven zou hebben gebracht en dat daar twee mensen bij waren (die behoorden tot de groep die op de camping in Petten verbleef). Deze nieuwe verklaring heeft volgens de Hoge Raad „onvoldoende gewicht om te kunnen gelden als novum.”

Herzieningsverzoek Arnhemse villamoord afgewezen

De veroordelingen in de zaak die bekendstaat als de Arnhemse villamoord blijven gehandhaafd. De herzieningsaanvraag is door de Hoge Raad afgewezen.

De Arnhemse villamoord draait om een overval op een villa in Arnhem op 2 september 1998. De 63-jarige bewoonster werd doodgeschoten. Een 33-jarige vrouw die bij haar op bezoek was raakte gewond. De rechter veroordeelde negen verdachten tot straffen variërend van vijf tot twaalf jaar. De veroordeling berustte vooral op de bekentenissen van twee verdachten, die ook de andere mannen als betrokkenen aanwezen.

Een van de bekennende verdachten herriep later zijn verklaringen. Hij zei dat hij onder zware druk van de recherche heeft bekend.

Het besluit van de Hoge Raad is conform het advies van de advocaat-generaal. Die vond dat de veroordelende rechter zich uitvoerig heeft gebogen over zowel de oorspronkelijke, belastende verklaring als de verhoormethode van de politie en dat er geen reden is dat opnieuw te doen.

Met het oordeel van de Hoge Raad zijn de veroordelingen en de opgelegde straffen definitief.