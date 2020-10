Pinstoring bij Albert Heijn, Etos en Gall&Gall

Het gaat om een landelijke storing. Hoe snel de storing kan worden opgelost, is nog niet duidelijk: „Dit is buitengewoon vervelend. Samen met KPN doen we er alles aan om het probleem natuurlijk zo snel mogelijk op te lossen.”

Sommige winkels zouden vanwege de storing de deuren hebben gesloten, dat kon niet bevestigd worden door de woordvoerder.

Bestellingen die online zijn besteld kunnen wel betaald worden.

Contant betalen

Klanten die wel naar de winkels van Albert Heijn, Albert Heijn To Go, Etos en Gall&Gall gaan wordt gevraagd contant te betalen. Iets dat, met het oog op het coronavirus, wel veilig moet verlopen: „We willen klanten vragen het geld op het betaalplankje te leggen en niet direct aan de kassamedewerker te overhandigen.”