Akkoord EU-leiders over boycot grootste deel Russische olie

In het gigantische Europagebouw in Brussel stapt Orbán maandagmiddag opgewonden richting de verzamelde pers. Ligt er een principeakkoord over het zesde sanctiepakket? „Nee”, sneert de Hongaarse premier. „Er ligt nog geen compromis.”

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie: een volledige boycot op Russische olie voor het einde van het jaar is in ieder geval van tafel.

Hoewel Orbán een abonnement op onbegrip heeft, klinkt er nu minder weerstand tegen de Hongaarse positie. Net als Kroatië, Bulgarije, Tsjechië en Slowakije heeft het land te maken met een Sovjet-erfenis: de Droezjba-pijpleiding. Het maakt dat deze landen zeer afhankelijk zijn van Russische olie en niet snel kunnen overstappen op een alternatief.

Bombarie

Orbán richt zijn peilen niet op collega-leiders, maar op de Europese Commissie en haar boegbeeld Ursula von der Leyen. Zij kondigde bijna een maand geleden met veel bombarie het zesde sanctiepakket aan. „De huidige situatie hebben we volledig te danken aan het onverantwoorde gedrag van de Commissie”, sneert Orbán. „Ze kondigen eerst de sancties aan en gaan dan pas kijken naar de consequenties en de oplossingen.”

Een EU-diplomaat erkent dat Brussel iets te hard van stapel is gelopen, zonder te kijken naar de gevolgen van de zware strafmaatregel. „Maar de Commissie kon bijna niet anders. De druk van de Baltische staten en Polen werd te groot.” Ook in Nederland was er de politieke roep om te stoppen met het sponsoren van Poetins oorlogsmachine.

Charles Michel, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse minister-president Mario Draghi in Brussel Ⓒ ANP / EPA

De afgelopen weken heeft Brussel alles uit de kast gehaald om dwarsliggende lidstaten mee te krijgen. Zo krijgen Slowakije, Tsjechië en Kroatië meer tijd. Het laatste voorstel spreekt zelfs van een ’voorlopige’ vrijstelling voor de hele Droezjba-pijpleiding. In het geval van Hongarije zonder einddatum.

Zekerheden

Veto-dreiger Orbán noemde het compromis voorafgaand aan de top ’niet slecht’, maar was nog steeds niet tevreden. Hij wil dat de Hongaarse bevolking op geen enkele manier geraakt kan worden door energiestop. De Hongaarse premier eist bijvoorbeeld ’garanties’ voor het eventuele geval er iets gebeurt met de pijplijn die dwars door Oekraïne loopt. Volgens een diplomaat heeft Hongarije maandagnacht voldoende zekerheden gekregen om alsnog akkoord te kunnen gaan.

Het compromis betekent dat er voor het einde van het jaar wel een verbod komt op olietoevoer via de havens. En dat raakt in het bijzonder Rotterdam. „We moeten daarom zorgen dat het wel eerlijk gaat gebeuren”, zegt premier Mark Rutte. „We hebben begrip voor landen met raffinaderijen die alleen Russische olie kunnen verwerken. Wat we niet willen is dat ze olie verwerken en vervolgens in andere landen gaan verkopen.”