Chaos in Hongkong op dag dat nieuwe veiligheidswet ingaat

Duizenden demonstranten gingen met ’Hongkong onafhankelijk’-spandoeken de straat op protesteren. Ⓒ Bloomberg

Peking - Op de eerste dag nadat de nieuwe veiligheidswet van kracht is gegaan is het chaos in Hongkong. Duizenden betogers trekken ondanks de dreiging van zware celstraffen toch de straten op om te demonstreren tegen de wet die zij zien als het begin van een Chinees schrikbewind.