Houten penis in grotere versie terug op Duitse berg

Het kunstobject dat jarenlang op de bergtop stond werd op kaarten van Google als cultureel monument aangeprezen met vijf sterren. Hoe en waarom het verdween is een raadsel voor de autoriteiten. Zij tasten ook in het duister over de vervanger.

Beelden van een webcam bij een skilift in de buurt gaven weinig prijs. Daarop waren alleen wat vage beelden te zien van de oprichting van een mogelijke nieuwe paalstructuur.

Het beeld, waarvan de maker onbekend is, was enkele weken geleden omgevallen en stond pas enkele dagen weer recht voordat het spoorloos verdween. „Er zit geen beweging in het onderwerp”, zei een politiewoordvoerder over het onderzoek naar de verdwenen paal. „Het blijft ook onduidelijk of we hier te maken hebben met een misdrijf.”

Bekijk ook: Afgezaagde houten piemel van twee meter spoorloos

Bekijk ook: Derde mysterieuze monoliet opgedoken