Minder dan 50.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had Amsterdam de meeste positieve tests. In de afgelopen dag kregen 1918 inwoners van de hoofdstad te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Rotterdam telde 1389 positieve testuitslagen en Den Haag 1191. Daarna volgen Utrecht (962) en Groningen (889). Schiermonnikoog sluit de rij met drie positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 377.534 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is bijna 22 procent minder dan in de week ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 28 februari, dus bijna drie weken geleden.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 53.933 positieve tests per dag. Dat gemiddelde daalt voor de zevende dag op rij.

Het RIVM registreerde in de afgelopen dag negentien sterfgevallen door toedoen van het coronavirus. De gemeenten Maastricht en Tytsjerksteradiel hadden beide twee coronadoden. In vijftien andere gemeenten stierf één inwoner. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Dit wordt soms wat later doorgegeven. Het werkelijke aantal doden zou ook hoger kunnen zijn, omdat het niet verplicht is te melden dat een coronapatiënt is overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld iets meer dan twaalf per dag.

Patiënten in ziekenhuizen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met twintig gestegen naar 1975, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is een lichte stijging ten opzichte van donderdag, toen het aantal coronapatiënten juist iets afnam.

Op de intensive cares liggen 152 coronapatiënten, twee minder dan donderdag. Op de verpleegafdelingen worden 1823 patiënten met corona verzorgd, 22 meer dan een dag eerder. Op de ic’s zijn 17 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 256. Dat zijn er meer dan op donderdag werden opgenomen.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.