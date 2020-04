Megapartij cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Dat melden bronnen van De Telegraaf in de haven. Het Openbaar Ministerie Rotterdam bevestigt dat er containers met ’een grote partij’ cocaïne zijn onderschept en dat er een groot onderzoek loopt, maar wil er pas vrijdag meer over zeggen.

Na de doorvoer via de haven zijn invallen gedaan in een loods in Brabant. Daar waren zwaarbewapende eenheden van de politie bij betrokken en zijn enkele aanhoudingen verricht. Het OM bevestigt dat de invallen verband houden met de cokesmokkel.

Ondanks de coronacrisis loopt de cokesmokkel volop door. Vorige week werd ook al een partij van duizend kilo onderschept. Het havengebied wordt sinds december overspoeld met ’uithalers’. Politie en douane hebben inmiddels bijna tachtig insluipers gepakt, die de coke van het haventerrein probeerden af te halen.

Criminelen in lege containers

Nieuw is dat de cokecriminelen zich langere tijd op het Rotterdamse haventerrein schuilhouden. Ze bivakkeren er soms meerdere dagen in lege containers, verzamelen coke uit containers en zorgen er daarna voor dat de drugs worden weggesluisd. Ook wordt de binnenvaart door drugscriminelen vaker ingezet voor de smokkel, zo liet de chef van de Zeehavenpolitie eerder dit jaar weten aan De Telegraaf.

De douane ligt vol onder het vergrootglas. In februari pakte de politie de douanier Izaira F. op. Ze werkt op de meest cruciale plek van de douane, de afdeling Pre Arrival. Hier wordt bepaald welke containers wel of niet gecontroleerd worden. Er zijn sterke vermoedens dat het lek veel groter is. Ze is de derde douanier binnen anderhalf jaar die is opgepakt voor corruptie.