Twee Tory’s naar andere fractie EU-parlement

Richard Ashworth en Julie Girling Ⓒ CC

BRUSSEL - Twee van de negentien Europarlementariërs van de Britse Conservatieve Partij hebben zich aangesloten bij een andere fractie in het Europees Parlement. Julie Girling en Richard Ashworth denken dat ze hun kiezers beter kunnen bedienen als lid van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste en invloedrijkste politieke groep in het parlement, waar ook het CDA in zit.