Brandweer Twente redt volwassene en kinderen uit drijvende auto

Op de Eektestraat in Oldenzaal dreef vanavond tijdens het noodweer een auto op de weg. Ⓒ News United

OLDENZAAL - De brandweer heeft zondag in de Eektestraat in Oldenzaal (Overijssel) een volwassene en twee kinderen uit een drijvende auto gered. De bestuurder van het voertuig reed bij een tunnel en merkte dat de auto begon te drijven door het vele water op de weg als gevolg van de flinke buien. Daarop is de brandweer gebeld, legt een woordvoerder uit.