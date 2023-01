Gemiddelde temperatuur 14,5 graden Frans weerbureau meet warmste jaar ooit geregistreerd

2022 was het warmste Franse jaar ooit geregistreerd. Ⓒ ANP / Lex van Lieshout

PARIJS - 2022 was het warmste jaar dat is geregistreerd in Frankrijk sinds het begin van de metingen in 1900. Over het hele jaar bereikte de temperatuur op het Franse vasteland gemiddeld 14,5 graden. Dat is 0,4 graad meer dan in 2020, dat tot nu toe als warmste jaar te boek stond.