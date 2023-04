Premium Het beste van De Telegraaf

Bioloog Midas Dekkers: ’Er zijn echt veel te veel mensen op de wereld’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Midas Dekkers: „Een vogel kan verdomme niet rustig broeden of er wordt een camera in z’n nest gedouwd. Dat moet jij eens bij de buurvrouw flikken.” Ⓒ Eran Oppenheimer

We moeten ’s lands grootste teruggekeerde roofdier tijd gunnen en 90% van ons voedsel komt straks uit hallen met enorme vaten vol schimmels, bacteriën en andere heel kleine organismes. Voor bioloog Midas Dekkers (Haarlem, 1946) is het allemaal niet zo ingewikkeld in het ondermaanse. „De kunst van leven is je aanpassen.”