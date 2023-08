Overleden man bij ongeluk op N309 was bruidegom die dinsdag zou trouwen

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en vermoedt dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren. De 28-jarige man zat als bijrijder in de auto toen deze verongelukte. De bestuurder, een 20-jarige man, zou gewond in het ziekenhuis liggen. Volgens Omroep Gelderland botste de auto tegen een boom en belandde het voertuig daarna op de kop in de berm.

De Stentor schrijft dat er dinsdagmorgen bloemen gelegd zijn op de plek des onheils.