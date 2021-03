Paniek om vuurwapen in trein: ’Durfde niet te kijken’

De NS wil desgevraagd niet reageren op wat er aan de hand zou zijn in de trein en verwijst door naar de politie. De politie bevestigt dat er een incident met een vuurwapen heeft plaatsgevonden. Ook zijn er al meerdere aanhoudingen verricht.

Ⓒ Lorenzo Derksen

Aanleiding van de schietpartij even voor tienen vanmorgen zou een ruzie in de trein zijn geweest tussen een groep jongens en een meisje, zo vertelt een passagier. „Ik zat voorin de trein. Er liepen drie jongens door de coupé die ruzie kregen met een meisje. Ze begonnen met haar te vechten. Ze schreeuwde heel hard”, zegt Eric (19) telefonisch tegen De Telegraaf, terwijl hij nog altijd in de trein moet blijven van de hulpdiensten. „In een keer was er een harde knal in de trein, zoiets had ik nog nooit gehoord. Ik durfde bijna niet te kijken.”

Passagiers moesten nadien in de stilstaande trein op station Koog aan de Zaan in Noord-Holland blijven zitten. Zij worden er een voor een uitgehaald door de politie en bevraagd voor meer informatie. Op sociale media berichten verschillende mensen over het voorval. „Heftig hoor, iemand met een vuurwapen die vervolgens ook nog schiet”, aldus twitteraar Anke.

Het treinverkeer ligt door de commotie tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar stil. De vertraging op het spoor duurt zeker tot 11.30 uur, meldt de NS. Volgens een woordvoerder van de politie is er waarschijnlijk niemand gewond geraakt.

Tips of beelden? Stuur ze naar de WhatsApp-tiplijn: +31613650952.