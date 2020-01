Veel smog door vuurwerk en mist

De luchtkwaliteit boven de grote steden, boven de stad Groningen, rond Eindhoven en boven Arnhem was enige tijd zeer slecht, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Woensdagmiddag was de luchtkwaliteit in vrijwel heel Nederland weer matig tot goed.

Het RIVM meet sinds vier jaar samen met burgers het effect van het afsteken van vuurwerk op smogvorming. Bij 750 burgers staat daarvoor een sensor. De piek in de fijnstofuitstoot was deze jaarwisseling iets hoger dan vorig jaar. Opvallend is volgens het RIVM dat het langer duurde voor de piek weer afzakte. Oorzaak daarvoor is de mist in combinatie met weinig wind, aldus het instituut.

Slecht zicht

Op Twitter schrijft Boswachter Tim hoe zijn zus voor de auto uit moest lopen om veilig thuis te komen:

Een andere Twitter-gebruiker reageert daarop met een andere foto, waarop ook te zien is hoe iemand voor een auto uitloopt. Ze schrijft daarbij: „Stapvoets rijden maar toch eenmaal de berm in door het slechte zicht.”

Nog iemand stuurt ook een foto van hoe het zicht tijdens zijn rit was:

Stapvoets rijden maar toch eenmaal de berm in door het slechte zicht. En afslag werd gemist. Dus ook maar te voet verder. Was ook in buurt A73 <a