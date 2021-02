Rusland halveert prijs Spoetnik-vaccin, Pfizer ’wil omhoog’

Spoetnik V werd al in augustus goedgekeurd door de Russische autoriteiten, als eerste ter wereld. De belangrijkste testen (fase 3) waren toen nog niet eens afgerond. Later bleek dat het een effectief vaccin is.

Spoetnik wordt inmiddels onder meer in EU-land Hongarije toegepast, hoewel het Europese medicijnagentschap EMA nog geen groen licht heeft gegeven. Het middel is volgens Moskou in 36 landen geregistreerd, naast Rusland.

De vaccins van bijvoorbeeld Pfizer/BioNTech en Moderna zijn wat duurder dan het Russische. Dat van AstraZeneca geldt als de goedkoopste versie. Het kost voor EU-landen 1,78 euro voor twee doses, onthulde een Belgische minister eerder.

Pfizer

Pfizer zou overigens overwegen de prijs te verhogen, volgens analisten mogelijk drie- of viervoudig. Een topman van Pfizer, Chief Financial Officer Frank D’Amelio, zei volgens een geneesmiddelenwebsite dat „natuurlijk” wordt nagedacht om „de prijs omhoog” te laten gaan „na de pandemie-prijzen.”

Pfizer zou de Europese Commissie afgelopen zomer hebben benaderd met een voorstel voor vaccins à €54 per dosis. Dat berichtte de Sueddeutsche Zeitung maandag. De EU onderhandelde uiteindelijk een prijs van €15.50 uit. Die geldt voor 500 miljoen doses. Dat is genoeg om tot ’zeker deels na de pandemie te gebruiken’, aldus D’Amelio.

Daarna worden de vaccins dus mogelijk duurder. Volgens Pfizer zelf ligt de prijs van een vaccin normaal gesproken zo’n vijf tot zeven keer hoger dan tijdens de pandemie, dus is een stijging te verdedigen. Het zijn „buitengewone tijden, en onze prijzen reflecteren dat”, zo valt te lezen in een verklaring die het bedrijf afgaf aan Fierce Pharma.