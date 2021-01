’Dit is het demasqué van een president’

Er wordt gevreesd voor een burgeroorlog, er is al een broederoorlog gaande in de Republikeinse Partij, maar niets weerhield president Donald Trump ervan om woensdag nog eens olie op het vuur te gooien tijdens een toespraak tot duizenden supporters -een betere term is gelovigen – vlak voordat het congres bijeenkwam om de winst van Joe Biden te bevestigen. Een deel van zijn aanhang drong daarna het Congres binnen om die bevestiging te saboteren.