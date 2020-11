LIVE | Demonstratie tegen coronamaatregelen Museumplein beëindigd

Een grote groep activisten was zaterdagavond bijeen gekomen op het Museumplein in Amsterdam. De demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid werd door de organisatie in samenspraak met de politie voortijdig beëindigd. Agenten hoefden niet in actie te komen.

,, Een toespraak en muziek leidden tot onrust onder de aanwezigen waardoor de coronamaatrdegelen niet goed nageleefd werden. De demonstratie is daarom om 18.20 voortijdig afgebroken, 40 minuten voor de eindtijd’’, aldus Halsema in een verklaring.

De demonstranten waren het naar eigen zeggen niet eens met de coronamaatregelen van de overheid. „We komen op voor de mening van een ander”, zo klonk het op stadszender AT5.

Volgens de politie waren er naar schatting duizend mensen op de betoging afgekomen. ,,De groep deelnemers is na het afbreken van de demonstratie uiteen gegaan’’, zo meldt Halsema. Er werden geen boetes uitgedeeld.

