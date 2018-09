’Ze klagen van weelde’

Het gaat dan om mensen die in het 52%-tarief vallen en dat is vanaf bruto 67.000 euro. Waar hebben deze mensen het over? Wat echt onrechtvaardig is, is dat mensen die in belastingschijf 1 vallen (tot ongeveer 20.000 euro) slechts 36,55% van hun hypotheekrente terugkrijgen, terwijl deze mensen het ’t hardst nodig hebben.

Eerlijker zou zijn als voor iedereen hetzelfde percentage zou gelden. Die strop van enkele honderden euro’s wil ik best betalen bij een inkomen hoger dan 67.000 euro.

Gerard Rood