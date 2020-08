’Nederlands meisje (6) overleden op Belgisch vakantiepark’

Het meisje verbleef samen met haar familie op Park Molenheide in Helchteren. „Hier is een heel tragisch ongeval gebeurd”, verklaart Birger Meuwis van het park. „Alles wijst erop dat het meisje heel ongelukkig is gevallen op haar hoofd, tijdens het spelen.”

Direct nadat het meisje werd gevonden, zijn de hulpdiensten gebeld. Die hebben er volgens Meuwis alles aan gedaan haar te redden. „Ze waren hier zeven minuten na de oproep. Er is nog getracht eerste hulp toe te dienen, maar helaas is dat te laat gekomen.”

Zaterdagavond is het onderzoek van de politie nog in volle gang, verklaart Meuwis. De familie van het meisje wordt opgevangen door hulpdiensten, in het hoofdgebouw van het park. Er is onder meer slachtofferhulp.

Rouw

Meuwis is hoorbaar aangeslagen wanneer hij De Telegraaf telefonisch te woord staat. „Dit is heel tragisch. Van het ene op het andere moment was het voorbij. Natuurlijk raakt het ons, maar de familie komt op de eerste plaats nu. Voor hen is het verschrikkelijk. We doen alles wat in onze macht is om er voor ze te zijn.”

De politie heeft nog niet gereageerd op het ongeluk.