2500 man bij protest Black Lives Matter in Leeuwarden

Omdat iedereen vanwege de geldende coronaregels afstand moet houden, is er ruimte voor maximaal 2000 tot 2500 demonstranten. De gemeente Leeuwarden wijst erop dat regiozender Omrop Fryslân een livestream uitzendt. Een van de sprekers begon nog over rapper Akwasi, om wie een rel is ontstaan nadat hij bij het protest op de Dam zei elke Zwarte Piet ’in het gezicht te trappen’. „Wij staan achter onze broeder Akwasi. Pers, dit mogen jullie filmen. Vuisten omhoog!”

Een man die als Zwarte Piet een kijkje kwam nemen, werd door beveiligers weggestuurd. Hij droeg een bordje met als tekst ’Zwarte Piet Lives Matter’. Sommige demonstranten konden zijn komst niet waarderen. De man is weggeleid door beveiligers van het terrein.

’Sinterklaas voor iedereen’

De manifestatie is georganiseerd door de protestgroep ’Leeuwarden kan het, Sinterklaasfeest voor iedereen’. Die demonstreerde de afgelopen jaren ook bij de intochten van Sinterklaas in Leeuwarden en Sint Piter in het Friese dorp Grou. Dat riep toen veel weerstand op.