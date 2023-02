Auto vanaf parkeerplaats water ingeduwd in Edam, politie zoekt getuigen

EDAM - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in het water geduwd langs een parkeerterrein op de Matthijs Tinxgracht in Edam. De politie is op zoek naar de daders.