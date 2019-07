Politie zoekt app-fraudeur met lachgas

De verdachte zou het geld van een criminele organisatie hebben gepind, en zo weggesluisd. Hij is op 18 maart tijdens het pinnen betrapt in de wijk Overvecht in Utrecht. Te zien is hoe hij aan een lachgasballon lurkt en daarna breeduit lacht.

Het geld dat hij pint, is afkomstig van een 52-jarige vrouw uit Rijssen. Zij had 1965 euro overgemaakt naar haar zus in het buitenland. Althans, dat dacht ze.

Iemand benaderde haar met de foto van haar zus, en een nieuw nummer. Diegene vroeg om geld, omdat ze ’dringend rekeningen moet betalen’. „Omdat hun band hecht is, en de vrouw alles wilde doen om haar te helpen, betaalde ze”, zo meldt Opsporing Verzocht.

Ⓒ Opsporing Verzocht

Het bleek niet om haar zus, maar om oplichters te gaan. De jongeman die op videobeelden is betrapt, maakt deel uit van de criminele WhatsApp-fraudebende.