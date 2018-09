Plafond eerste hulp ziekenhuis Venlo ingestort

Patiënten die eerste hulp nodig hadden, zijn in de vroege vrijdagochtend in overleg met de huisartsenpost naar andere ziekenhuizen gebracht. Inmiddels is een naastgelegen afdeling ingericht als tijdelijke SEH.

Alle gevallen plafondplaten van de SEH zijn inmiddels verwijderd. Het ziekenhuis is begonnen met het opruimen van de rommel en de schoonmaak.

De ravage was enorm. Hoe het plafond naar beneden kon komen, is nog niet duidelijk. Het ziekenhuis stelt een onderzoek in.

VieCuri verwacht dat de SEH vrijdagmiddag om 18.00 uur weer open gaat.

