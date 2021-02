Gamers huren lege bioscoop af: ’Vooral het geluid is fantastisch’

Plaatsgenomen in een nagenoeg lege bioscoopzaal neemt Eui Jeong Lee haar drie gamervrienden onder vuur. De knallen van het op het witte doek geprojecteerde oorlogsspel galmen van alle kanten door het theater heen. ,,Vooral de geluidskwaliteit is fantastisch”, vindt de 25-jarige studente. ,,Het geluid van de pistoolknallen is gewoon levensecht! En toen er iets direct op me afvloog op dat grote scherm schreeuwde ik zelfs even van de schrik”, vervolgt ze enthousiast.

Lee en haar vrienden hebben het scherm twee uur gereserveerd in een filiaal van Zuid-Korea’s grootste bioscoopketen, genaamd CGV. Door toedoen van het coronavirus hebben veel bioscopen in het Aziatische land hun deuren moeten sluiten. De filmtheaters mogen immers slechts 50 procent van de stoeltjes vullen en daarnaast worden er nauwelijks films uitgebracht om te voorkomen dat mensen de bioscopen massaal gaan bezoeken. Om in deze barre tijden toch coronaproof omzet te kunnen vergaren, besloot CGV haar deuren te openen voor het gamerspubliek.

Eui Jeong Lee maakt samen met haar vrienden dankbaar gebruik van het game initiatief. Ⓒ BBC

Voor 18.00 uur kan een groepje van maximaal vier mensen een scherm twee uur lang voor 74 euro huren. Later op de avond wordt die prijs verhoogd naar 111 euro. Gamers die gebruikmaken van de bioscoopzalen moeten verder hun eigen consoles, games en controllers meenemen.

Potje gamen

Het idee kwam van CGV-medewerker Seung Woo Han, omdat hij zich bedacht dat games en films in veel aspecten overeenkomen. ,,Beide hebben een verhalend element, dus als je een film kan kijken in de bioscoop, waarom dan niet een potje gamen?”, verklaart hij zijn idee tegenover de BBC.

Ondanks dat CGV bij lange na niet zoveel inkomsten binnensleept als in normale tijden, zorgen de gamers voor een extra buffer in de financieel moeilijke pandemieperiode. Sinds de gameservice begin dit jaar haar deuren opende voor publiek is er al zeker 130 keer gebruik van gemaakt.