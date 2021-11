Spookrijdende buschauffeur volgde navigatie, maar maakte levensgevaarlijke fout op A2

Binnenland

Politie onderzoekt beelden bruut optreden bij arrestatie demonstrant

De agent die in een filmpje een demonstrant lijkt te schoppen, is voorlopig van straat gehaald. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie . „Gedurende het onderzoek hebben we besloten de agent van straat te halen. Hij is nog wel in dienst. We wachten de verdere resultaten van het onderzoek af.”