Portier van café Kerkrade slaat bezoeker met ijzeren staaf het ziekenhuis in: ’Ze bedreigden me, het was zij of ik’

Door Yuri Meesen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Politie

Kerkrade - Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen de 35-jarige Borislav M. uit Aken voor een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling tijdens een caféruzie in Kerkrade in 2020. Daar werd hij toe gedwongen, is zijn verklaring.