Verdachten doden medewerkster zorginstelling woensdag voorgeleid

Het duo zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De steekpartij gebeurde in het pand van de instelling aan de Stationsstraat in Emmen rond 20.20 uur. Uitgerukte hulpverleners konden niets meer voor de vrouw betekenen, ze overleed ter plekke.

De 19-jarige verdachte kon na een zoekactie, onder meer met een politiehelikopter, worden aangehouden in Emmen. Later op de avond is een 16-jarige jongen aangehouden in de gemeente Meppel. Onderzocht wordt op welke manier zij betrokken zijn bij de steekpartij. Het is niet duidelijk of zij cliënten van de instelling zijn.