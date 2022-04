Steeds minder coronapatiënten op ic’s, ook aantal positieve testen daalt verder

In totaal liggen er nu nog 1618 mensen met corona in de ziekenhuizen, 121 minder dan dinsdag. Dat is het laagste aantal in een maand. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal af met 113 tot 1523.

In de afgelopen 24 uur werden 162 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 7 patiënten met corona binnengebracht.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan dat ze toevallig ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.

Opnieuw minder nieuwe positieve coronatests afgelopen etmaal

Het aantal positieve coronatests in Nederland is opnieuw gedaald. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 13.054 positieve uitslagen van coronatests. Dat zijn er ruim duizend minder dan dinsdag en de helft van het aantal gevallen een week geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 114.479 mensen positief getest zijn. Gemiddeld komt het neer op 16.354 positieve tests per dag, het laagste niveau sinds begin dit jaar. Het gemiddelde daalt voor de 26e dag op rij.

Het RIVM meldt woensdag 21 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Dinsdag registreerde het instituut 15 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk 638. Rotterdam volgde met 434 positieve tests. Ook in Den Haag (391), Utrecht (343) en Groningen (243) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.