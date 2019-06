’Twee patiënten niet van verlof teruggekeerd bij kliniek Den Dolder’

Forensische psychiatrische Kliniek Fivoor in Den Dolder Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

Den Dolder - Twee patiënten van psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder zijn dit weekend niet teruggekomen van hun verlof. Dat heeft de kliniek laten weten aan omwonenden. De Fivoor benadrukt dat in beide gevallen geen direct gevaar is voor de omwonenden.