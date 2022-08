Bekladde peperdure Mercedes roept vragen op in PC Hooftstraat

Amsterdam - In de Amsterdamse PC Hooftstraat is een peperdure, zwarte Mercedes beklad met felgroene verf. De wagen trekt veel bekijks, en ook de politie is er ter plaatse gekomen. Een agent zegt tegen De Telegraaf dat het gaat om vernieling, maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld en is nog niet gevonden.