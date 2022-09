Orkaan Ian aan land in South Carolina, alligators zwemmen door woonwijken in Florida

Boven land in Florida verloor Ian aan kracht en raasde verder als een tropische storm. Boven de Atlantische Oceaan heeft hij echter weer aan kracht gewonnen en is nu als een orkaan in de categorie 1 South Carolina binnengetrokken. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center bereikt de orkaan in de buurt van Georgetown windsnelheden tot 97 kilometer per uur. Ten noorden van Charleston, de grootste stad van de staat, is de windsnelheid rond de 140 kilometer per uur.

Gevreesd wordt dat Ian ook in South en North Carolina en in Georgia levensbedreigende stormvloeden en overstromingen veroorzaakt. Ambtenaren in de drie staten hebben inwoners gewaarschuwd zich voor te bereiden op gevaarlijke omstandigheden.

Alligators

Naast een spoor van vernieling zorgt Ian ook voor mogelijke gevaren met wilde dieren. Op sociale media gaan meerdere berichten rond van alligators die in ondergelopen huizen of woonwijken zwemmen.

Deze persoon beweert zelfs een haai gezien te hebben.

En er werd zelfs een zeeleeuw gesignaleerd.