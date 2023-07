Premium Het beste van De Telegraaf

Eis 10 jaar en tbs voor Ismaïl H. Kind van de Rivierenbuurt doodgeschoten: ’Voor altijd in ons hart, Akram’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie Petra Urban

Amsterdam - Akram el Idrissi, kind van de Rivierenbuurt, was vorig jaar willekeurig slachtoffer van Ismaïl H. De 19-jarige Amsterdammer schoot op het vaste pleintje van El Idrissi aan de Hunzestraat om zich heen. Uit het politieonderzoek en de rechtszaak blijkt het incident niet op zich te staan. Het geweld onder jongeren houdt aan en in het geval van Ismaïl H. was het een kwestie van tijd voordat hij zou ontploffen.