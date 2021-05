LIVE | Oplopende cijfers doen Taiwanezen massaal hamsteren

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van zaterdag 15 mei.

11.01 - Taiwanezen gaan massaal hamsteren door oplopende cijfers

De regering van Taiwan heeft inwoners opgeroepen niet te gaan hamsteren vanwege zorgen over het coronavirus. De eilandstaat kreeg internationaal veel lof vanwege de succesvolle aanpak van het virus, maar wordt nu alsnog geconfronteerd met een flinke stijging van het aantal besmettingen.

Het 24 miljoen inwoners tellende Taiwan maakte zondag melding van 206 nieuwe coronagevallen. Dat is maar een fractie van de duizenden besmettingen die dagelijks in landen als Nederland worden gemeld, maar voor Taiwanezen is het een enorme toename. Het land heeft sinds het begin van de pandemie slechts 1682 besmettingen vastgesteld.

Het eiland voor de Chinese kust heeft nog geen ervaring met strenge lockdowns zoals die in Europa wel zijn ingevoerd. De autoriteiten zagen zich de afgelopen dagen wel genoodzaakt strengere coronamaatregelen te nemen in en rond hoofdstad Taipei, waar onder meer horecazaken de deuren moesten sluiten.

De groeiende bezorgdheid leidde tot een run op supermarkten, waar mensen onder meer noodles en toiletpapier kwamen inslaan. Supermarktketen Carrefour heeft inmiddels aangekondigd de verkoop van bepaalde producten aan banden te leggen om hamsteren tegen te gaan.

De president, premier en het ministerie van Economische Zaken proberen burgers ondertussen op sociale media gerust te stellen. Het ministerie publiceerde foto's van loodsen vol levensmiddelen om te benadrukken dat er geen sprake is van tekorten.

Premier Su Tseng-chang kwam met een vergelijkbare boodschap. Hij heeft eerder al eens opgemerkt dat mensen maar één paar billen hebben en het daarom rustig aan moeten doen met het inslaan van toiletpapier. Dat leidde destijds tot veel hilariteit.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ook zijn mascotte Zongchai in stelling gebracht om Taiwanezen over te halen niet op stap te gaan. Het departement deelde een foto van de hond die rustig op de grond ligt. Inwoners kregen het verzoek daar een voorbeeld aan te nemen en thuis te blijven.

07.10 - Ruim 300.000 nieuwe coronabesmettingen in India

In India zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 311.170 coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid zondagochtend gemeld. Dat zijn ongeveer 15.000 gevallen minder dan het aantal van zaterdag.

Het dodental ligt iets hoger. In het afgelopen etmaal bezweken in India 4077 personen aan de gevolgen van Covid-19. Een dag eerder werd gemeld dat er in 24 uur 3890 coronagerelateerde sterfgevallen waren geregistreerd.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat in India nu op 24,68 miljoen, het op een na hoogste ter wereld. Het totale officiële dodental is 270.284, het op twee na hoogste ter wereld.

07.05 - Terrassen in Polen na 6 maanden weer geopend

Na een sluiting van meer dan een half jaar zijn in Polen zaterdag de terrassen weer geopend. In veel grote steden vierden inwoners in de nacht van vrijdag op zaterdag de heropening van de buitenruimtes van kroegen en restaurants.

„We wilden om middernacht ons glas heffen, in navolging van andere Europese landen, om de opening na vele maanden te vieren”, zei een cafébaas in Krakau, een stad in het zuiden van Polen. Door het zonnige weer liepen de terrassen overdag weer vol.

De Polen hoeven buitenshuis geen mondkapjes meer te dragen als ze in de openbare ruimte minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden van andere mensen. De mondkapjesplicht geldt nog wel in bussen en treinen, in winkels en de meeste openbare gebouwen. „We moeten altijd een masker bij ons hebben voor het geval we naar binnen gaan”, benadrukte een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De autoriteiten meldden zaterdag 2896 nieuwe coronabesmettingen en 298 sterfgevallen binnen 24 uur.

Sinds het begin van de pandemie zijn in Polen meer dan 71.600 mensen omgekomen door het longvirus en raakten ruim 2,8 miljoen inwoners besmet. De EU-lidstaat heeft bijna 38 miljoen inwoners.