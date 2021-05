LIVE | Terrassen in Polen na 6 maanden weer geopend

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van zaterdag 16 mei.

07.10 - Ruim 300.000 nieuwe coronabesmettingen in India

In India zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 311.170 coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid zondagochtend gemeld. Dat zijn ongeveer 15.000 gevallen minder dan het aantal van zaterdag.

Het dodental ligt iets hoger. In het afgelopen etmaal bezweken in India 4077 personen aan de gevolgen van Covid-19. Een dag eerder werd gemeld dat er in 24 uur 3890 coronagerelateerde sterfgevallen waren geregistreerd.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat in India nu op 24,68 miljoen, het op een na hoogste ter wereld. Het totale officiële dodental is 270.284, het op twee na hoogste ter wereld.

07.05 - Terrassen in Polen na 6 maanden weer geopend

Na een sluiting van meer dan een half jaar zijn in Polen zaterdag de terrassen weer geopend. In veel grote steden vierden inwoners in de nacht van vrijdag op zaterdag de heropening van de buitenruimtes van kroegen en restaurants.

"We wilden om middernacht ons glas heffen, in navolging van andere Europese landen, om de opening na vele maanden te vieren", zei een cafébaas in Krakau, een stad in het zuiden van Polen. Door het zonnige weer liepen de terrassen overdag weer vol.

De Polen hoeven buitenshuis geen mondkapjes meer te dragen als ze in de openbare ruimte minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden van andere mensen. De mondkapjesplicht geldt nog wel in bussen en treinen, in winkels en de meeste openbare gebouwen. "We moeten altijd een masker bij ons hebben voor het geval we naar binnen gaan", benadrukte een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De autoriteiten meldden zaterdag 2896 nieuwe coronabesmettingen en 298 sterfgevallen binnen 24 uur.

Sinds het begin van de pandemie zijn in Polen meer dan 71.600 mensen omgekomen door het longvirus en raakten ruim 2,8 miljoen inwoners besmet. De EU-lidstaat heeft bijna 38 miljoen inwoners.