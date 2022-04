Minister Yesilgöz hamert op snellere behandeling zedenzaken

„Het is een super belangrijk onderwerp voor alle partijen”, vertelt een woordvoerster van de minister na een gesprek tussen betrokken partijen. „Voor slachtoffers is het heel belangrijk dat hun zaak snel wordt opgepakt. Gisteren is dat weer benadrukt en de minister heeft er ook weer met klem aandacht voor gevraagd.” Betrokken partijen ’zijn druk met elkaar in gesprek over hoe dit proces te verbeteren’.

De Tweede Kamer eist meer dan ’met klem aandacht vragen’. Volgens D66-Kamerlid Van der Werf is er veel meer nodig dan dat. „Zaken van deze zwaarte mogen niet op de plank blijven liggen. Slachtoffers van verkrachting en misbruik moeten netjes geholpen kunnen worden door de politie.”

Zedenrechercheurs

Vriendelijk vragen is volgens haar niet genoeg. „Daarom heb ik een motie ingediend die de minister oproept om de tekorten bij zedenrecherche op te lossen voor het einde van deze kabinetsperiode. Daar was brede steun voor in de Kamer. Ook vanuit de politie heb ik positieve reacties gekregen dat hier vanuit de politiek druk op wordt gezet. Het is belangrijk en zwaar werk. Zedenrechercheurs verdienen voldoende collega’s om het werk goed te kunnen doen.”

De bescherming die de overheid moet bieden bij zedenzaken schiet ook volgens minister Yesilgöz tekort, nu blijkt dat ondanks een miljoeneninvestering veel zaken te lang op de plank blijven liggen. „Dat is onacceptabel, er is dringend actie nodig”, zei ze eerder daarover in de Tweede Kamer.

De minister erkent dat zedenzaken niet snel genoeg worden behandeld. Daarom voerde ze maandag met het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en politie een gesprek om concrete afspraken te maken ’om termijnen in de korten.’ Welke afspraken zijn gemaakt, wil haar departement nog niet laten weten.

In ieder geval is duidelijk dat de Tweede Kamer met alleen deze uitleg geen genoegen zal nemen. Kamerleden van links tot rechts eisen dat zedenslachtoffers - die toch al kwetsbaar zijn - veel sneller worden geholpen. Volgens een woordvoerster van Yesilgöz volgt er nog een brief over hoe zaken sneller moeten worden behandeld.

Er is jaarlijks vijftien miljoen euro extra uitgetrokken voor investeringen in de capaciteit van de zedenrecherche. Toch blijft het aantal zedenzaken dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) binnen de afgesproken tijd behandelt ver onder de vastgestelde norm.

„De richtlijn dat 80 procent van de aangiften binnen een half jaar naar het OM moet, wordt totaal niet gehaald”, klaagde VVD-Kamerlid Michon begin deze maand. „Op alle fronten moet er een tandje bij.” De liberaal zei er ’een zwaar gemoed’ van te krijgen. „Plankzaken moeten geen plankzaken blijven.”