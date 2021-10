Rutte: geen geld voor Warschau

Rutte spreekt donderdag met collega-regeringsleiders op een top in Brussel over de recente uitspraak van het Pools Constitutioneel Tribunaal. Dat stelt dat in sommige gevallen het Europees recht niet boven het Poolse recht staat. Warschau verdedigt het omstreden arrest.

De meeste lidstaten vinden dat Polen met deze stap het fundament onder de Europese Unie sloopt. Er zijn al langer zorgen over de onafhankelijkheid van rechters in het land.

Coronaherstelplan

Premier Rutte vindt dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, moet ingrijpen door snel de geldkraan dicht te draaien. Als het aan de minister-president ligt komt er geen groen licht voor het coronaherstelplan van 36 miljard euro. Ook andere financiële middelen moeten als het aan hem ligt worden bevroren.

„De onafhankelijkheid van rechters en het houden aan gemeenschappelijke afspraken is essentieel”, legt Rutte uit. Dat is volgens de premier, zo zegt hij voorafgaand aan de top, ook in het belang van Nederland: „Voor het functioneren van de interne markt. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn over goederenstromen. Als iemand iets verkoopt in Polen en daar minder rechten heeft dan in Nederland is dat heel ernstig.”

Nederland krijgt met deze kritische opstelling steun van een hele reeks gelijkgezinde landen, maar een land als Hongarije is weer op de hand van Polen. Warschau spreekt woedend van ’financiële chantage’.