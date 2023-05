Toch geen positief bericht over lot vier vermiste kinderen in Colombia na vliegtuigcrash

De verwarring ontstond nadat een Colombiaanse jeugdbeschermingsorganisatie informatie had verkregen uit het gebied dat er contact was gelegd met de kinderen. Maar de strijdkrachten zeggen dat door de slechte weersomstandigheden en het moeilijke terrein dit niet het geval is.

Ook president Gustavo Petro, die eerder op Twitter had gedeeld dat de kinderen nog in leven waren, haalde zijn bericht weer offline. „Ik heb besloten om de tweet te verwijderen omdat het niet mogelijk is de informatie die we hebben verkregen te verifiëren”, verklaarde hij.

Het gaat om kinderen van 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en van 11 maanden oud. De vier kinderen zouden broers en zussen zijn. De lichamen van drie volwassenen werden maandag en dinsdag al gevonden. Onder de doden zou de moeder van de vier kinderen zijn.

De kinderen zouden zich in leven hebben gehouden door vruchten uit de jungle te eten. Ook zouden ze een beschutte plek hebben gemaakt met behulp van takken en grote bladeren.

Drinkfles

Meer dan honderd militairen zochten met onder meer speurhonden. Eerst werd in de geïmproviseerde hut een drinkfles van de baby gevonden. Ook lag er een kinderschaar.

Lees hieronder verder

Het vliegtuigwrak. Ⓒ FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Het vliegtuig, een Cessna 206, was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. De oorzaak van de crash is nog niet officieel bekend, maar er zou sprake zijn geweest van een technisch mankement. Het leger verspreidde beeld van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terecht was gekomen.

Bekijk ook: Zoektocht naar vier vermiste kinderen na vliegtuigcrash Colombia

Een boodschap van de grootmoeder van de kinderen werd afgespeeld via luidsprekers aan de helikopters die de kinderen probeerden te lokaliseren. Ze riep haar kleinkinderen daarin op tot kalmte, omdat het leger naar hen op zoek was. De zoektocht werd echter bemoeilijkt door zware regenval en stormen.

Soldaten en de inheemse bevolking vonden eerder al eigendommen en deels opgegeten appels in het gebied rond de plaats van de crash.