Vier vermiste kinderen levend teruggevonden in Colombia na crash

Het gaat om kinderen van 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en van 11 maanden oud. Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De lichamen van drie volwassenen werden maandag en dinsdag gevonden.

