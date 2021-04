Het gevaar van ’deepfakes’: stemgeluid roven volgende stap

Een deepfakefilmpje waarin Mr. Bean in een Dior-reclame is gemonteerd. Ⓒ Youtube

Kamerleden trapten deze week met open ogen in een vervalst videogesprek. Ze dachten via Zoom te spreken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny, maar het was een oplichter, die met technieken uit de kunstmatige intelligentie een ander gezicht had opgezet. Dit soort ’deepfakes’ zijn al langer reden tot zorg, maar de grootste revolutie op dit terrein moet nog komen, vrezen experts.