Oproep: Hoe bevalt het thuiswerken u?

Amsterdam - Thuiswerken blijft voorlopig de norm, zo luidde de boodschap van het kabinet vorige week. Het voordeel daarvan kan zijn dat we niet langer eindeloos in de file hoeven te staan. Maar tegelijkertijd moeten we hierdoor misschien wel ons werk uitvoeren op een krakkemikkige keukenstoel of naast een al even ijverig tikkende echtgenoot en is even informeel koffiedrinken tussendoor met collega’s een stuk ingewikkelder geworden.