Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtse regering van Meloni ligt in de clinch met EU-parlement Strijd om adoptie door Italiaanse homostellen

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Demonstranten in Milaan verzetten zich tegen pogingen van de regering om de rechten van homostellen met kinderen te beperken. Ⓒ foto ANP/AFP

ROME - De Italiaanse regering-Meloni ligt in de clinch met zowel het Europees parlement als een aantal Italiaanse gemeentes over homostellen met kinderen. Homostellen kunnen in Italië een samenlevingscontract hebben, maar niet trouwen. Ook zijn er problemen met betrekking tot kinderen.