Koningspaar reageert geschokt op aanslag Peter R. de Vries

In een verklaring die is gedeeld op social media schrijft het Koningspaar: „Het bericht dat journalist Peter R. De Vries is neergeschoten heeft ons diep geschokt. Hij en allen die hem dierbaar zijn, zijn in onze gedachten.”

De Koning en Koningin benadrukken vanuit Berlijn, waar het paar is voor het staatsbezoek aan Duitsland, dat journalisten onbedreigd hun werk moeten kunnen doen. „Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.”