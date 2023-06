Utrecht staat als proef prostitutie vanuit huis toe

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Angeliek de Jonge

UTRECHT - Na corona werken we massaal meer thuis. Zo ook in Utrecht, daar ligt het plan op tafel om bij wijze van proef prostitutie vanuit huis toe te staan. Op dit moment vindt sekswerk al vaak plaats in een woning, maar is dit nog illegaal. De gemeente wil dit voor één persoon per woning onder voorwaarden gaan toestaan, zo is vrijdag gemeld.